Andebol: Benfica soma terceira vitória europeia, FC Porto cai pela primeira vez
Águias quase apuradas no Grupo E, dragões tropeçam no Dragão Arena
O Benfica deu mais um passo firme rumo ao apuramento na Liga Europeia de andebol ao vencer o Karlskrona por 36-33, no Pavilhão da Luz, enquanto o FC Porto sofreu a primeira derrota na prova, ao perder em casa com o Elverum por 29-31.
Uma semana depois do triunfo na Suécia, as águias voltaram a impor-se aos suecos, agora diante do seu público. A equipa de Jota González entrou forte, chegou ao intervalo com uma vantagem de cinco golos e, apesar de uma recuperação tardia do Karlskrona, que chegou a reduzir para dois golos, segurou mais dois pontos importantes na luta pelo apuramento.
Javi Rodríguez foi a grande figura da partida, com 12 golos em 12 remates, num jogo em que também se destacou Rangel da Rosa, autor de 31,8 por cento de defesas.
Com seis pontos, o Benfica é segundo no Grupo E, atrás do já apurado Melsungen. A próxima jornada, diante do Ferencváros, pode carimbar definitivamente a passagem à fase seguinte.
No Dragão Arena, o FC Porto tinha a possibilidade de garantir desde já o apuramento no Grupo D, mas acabou surpreendido pelo Elverum. A equipa de Magnus Andersson, até aqui só com vitórias, vencia ao intervalo por 19-16 e parecia encaminhada para mais um triunfo seguro.
No entanto, o Elverum entrou mais forte na segunda parte, tirou partido de várias falhas técnicas dos dragões e contou com uma exibição decisiva do guarda-redes Vegard Bakken Oien. Péter Lukács, com seis golos, também desequilibrou.
A cinco minutos do fim, o jogo estava partido e com empates sucessivos, mas os noruegueses foram mais frios no ataque organizado e fecharam o encontro com um livre de sete metros que selou a reviravolta.
Apesar da derrota, o FC Porto mantém-se em posição de apuramento, com os mesmos seis pontos dos suíços do Kriens. A qualificação pode ficar fechada na receção ao Frams, último classificado.