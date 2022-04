O Sporting e o Benfica vão disputar um lugar na final da Taça de Portugal em andebol, determinou nesta quinta-feira o sorteio realizado no Terminal dos Cruzeiros de Matosinhos.

A outra meia-final será disputada entre o Madeira SAD e o FC Porto, numa final-four que vai decorrer no Centro de Congressos de Matosinhos, entre 11 e 12 de junho.

Recorde-se que o FC Porto é o detentor do troféu e em prova estão os três primeiros classificados do campeonato que é liderado pelos dragões, com mais um ponto do que o Sporting e mais seis que o Benfica.

O Madeira SAD é o nono classificado, a seis jornadas do fim, no campeonato mais equilibrado dos últimos anos no que diz respeito à luta pelo título.

De referir ainda que o Sporting e o Benfica e o Sporting se defrontatram há cinco dias no campeonato num jogo que terminou com um empate a 32 golos e que foi posteriormente protestado pelas águias.