Paulo Alexandre Mendes Abreu morreu, esta sexta-feira, aos 26 anos.

A notícia foi confirmada pela equipa do Xico Andebol, que recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao capitão de equipa.

Além do comunicado, o Xico Andebol informou também que o funeral de Paulo Abreu vai realizar-se este sábado, 27 de abril, às 15h30, num percurso entre a capela mortuária de Santo Amaro e a igreja de Santo Amaro Mascotelos.

Formado no Fermentões, Paulo Abreu fazia parte do plantel do Xico Abreu desde 2015/16, equipa pela qual realizou mais de 150 jogos e conquistou um título da Segunda Divisão da modalidade.

Leia o comunicado na íntegra:

É com profundo pesar que o Clube Desportivo Xico Andebol informa o falecimento do nosso estimado atleta sénior, Paulo Alexandre Mendes Abreu.

Paulo Alexandre, mais conhecido como Paulo Abreu, foi um atleta exemplar em todos os sentidos. Além de ser uma figura de destaque dentro de campo, com diversos títulos conquistados ao serviço da Universidade do Minho e do Xico Andebol, era também um exemplo de integridade, fair play e dedicação à modalidade.

Como capitão da equipa, Paulo Abreu liderou-nos com maestria, sendo uma fonte de inspiração para os seus colegas, dirigentes e até mesmo para os adversários. A sua paixão pelo andebol e pelo nosso clube era evidente em cada jogo que disputava e em cada momento que passava junto dos seus companheiros.

A sua partida deixa-nos profundamente consternados e é uma perda irreparável para todos nós. Paulo Abreu fará sempre parte da história do Xico Andebol e do coração de cada um de nós.

Neste momento de dor, prestamos os nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos de Paulo Abreu. Que possam encontrar conforto e serenidade neste momento difícil.

O Clube Desportivo Xico Andebol prestará uma homenagem digna ao nosso querido Paulo Abreu, honrando a sua memória e o seu legado no seio da nossa família desportiva.

Que descanse em paz.

Mauro Fernandes

Presidente do Xico Andebol