Gerard Piqué envolveu-se numa enorme polémica com uma equipa de arbitragem, após o empate entre o Andorra (clube cujo o antigo internacional espanhol é proprietário) e o Mirandés, para a segunda divisão de Espanha.

O episódio veio a público graças à denúncia do árbitro Alonso Wolf, que acusou Piqué e Jaume Nogues, diretor desportivo do clube, de insultarem um dos assistentes. De acordo com o relatório, é possível ler que o dirigente se referiu aos juízes do encontro como «canalhas» e ambos colocaram em causa diversas decisões tomadas durante o jogo.

«Assim que a partida terminou e, enquanto estava no túnel de acesso aos balneários, dirigiu-se ao árbitro assistente, em voz alta e com um tom agressivo, e disse: "Vocês são uns canalhas, isto é uma vergonha". Piqué comentou, com uma atitude intimidadora, as decisões do árbitro», pode ler-se.

O Andorra ocupa a quarta posição da tabela classificativa, com 11 pontos somados, três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos.