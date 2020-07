O diretor-geral do Slovan Bratislava, Ivan Kmotrík, afirmou que o Sporting está em incumprimento com o pagamento pela transferência do futebolista Andraz Sporar, feita a meio da época 2019/2020 entre os emblemas eslovaco e português.

Depois de, em abril, ter dito que o Slovan apenas recebera 950 mil dos seis milhões de euros fixos acordados, Kmotrík notou que a segunda prestação está em atraso, assim como as restantes.

«Infelizmente não», respondeu Kmotrík, em declarações ao jornal Sport.SK, no domingo, questionado sobre se o Sporting está a cumprir o acordo.

«Até agora, recebemos apenas uma parcela, a segunda já venceu e ainda estamos a aguardar. Posso dizer que o Sporting não está a cumprir as suas obrigações nos termos do contrato. A crise do coronavírus também os afetou e dificilmente podemos defender-nos nessa situação. Respondemos com ações legais. Já contactámos de forma oficial, mas ainda não responderam [até domingo]. Vamos ver como a situação desenvolve», completou.

No Sporting, em meio ano, Sporar fez sete golos nos 18 jogos em que participou.

Além dos seis milhões fixos, a transferência de Sporar pode custar até 12,5 milhões de euros. O Slovan garantiu, no negócio, dez por cento de uma futura transferência do avançado esloveno.