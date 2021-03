André Almeida iniciou uma nova etapa no processo de recuperação da lesão grave sofrida em outubro.

Desde quinta-feira que o lateral do Benfica já faz corrida no relvado, e assinalou essa evolução com um vídeo publicado nas redes sociais, acompanhado por uma música.

André Almeida sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, no jogo entre o Benfica e o Rio Ave.

A previsão inicial apontava para um período de recuperação de seis meses, pelo que é pouco provável que ainda volte a jogar na presente temporada.

