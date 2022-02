O Académico de Viseu rescindiu contrato com André Carvalhas e Tiago Correia, confirmou fonte da SAD do clube à agência Lusa.

Os dois jogadores já foram retirados da lista da Liga, onde também já não consta o nome do guarda-redes Mbaye, que recupera de uma lesão grave no joelho desde finais de setembro de 2021 e está fora das opções dos viseenses até ao final da temporada.

André Carvalhas, de 32 anos, termina assim uma ligação de temporada e meia aos viseenses. Somou 46 jogos, nos quais apontou um golo. Já o central Tiago Correia, que chegou no verão proveniente do Anadia, apenas tinha alinhado em seis partidas.

Depois de João Pica, que terminou a carreira para assumir funções no departamento de formação, os dois atletas elevam para três as saídas do plantel comandado com Pedro Ribeiro.

Na janela de inverno, chegaram cinco reforços, entre os quais, os avançados Adílio Santos e Cheikh Niang, o médio defensivo Filipe Cardoso, os defesas Rafael Bandeira e Ricardo Machado e o guarda-redes Rafael Alves.

O Académico de Viseu ocupa o 14.º lugar da II Liga, com 23 pontos em 21 jogos.