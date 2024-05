André Horta, jogador do Olympiakos, em declarações à Sport TV, após a conquista da Liga Conferência, frente à Fiorentina, por 1-0:

«Dedicar a quem não acreditou tanto em mim, porque foi isso que me fez mudar e poder desfrutar desta vitória. Pode ser que agora acreditem um bocadinho mais.»

[Início da época estava à espera deste desfecho?] «Quando o Artur (árbitro) apitou, meti as mãos à cabeça. Ainda não cai bem em mim, mas agora é festejar com os meus companheiros. Amanhã (quinta-feira) vou viajar para Portugal, não há nada como o nosso país. Festejar com os meus e ir até ao Algarve comer um franguinho da Guia, também sabe bem (risos)!»

[Substituição e entrada aos 77m] «Sabíamos que era um jogo muito complicado contra uma equipa italiana, que defende homem a homem e é muito estratégica. Quando entrei o jogo estava partido, as equipas estavam a bater muito a bola. Estava a tentar dar dois, três passos para desmontar a equipa da Fiorentina, mas acho que aos poucos fomos conseguindo criar algumas oportunidades. No fim, a vitória acaba por ser justa para nós.»

[Costuma haver grande festa por parte dos adeptos gregos] «Já me deram o feedback, mas quero ver com os meus próprios olhos. Quero ver uma festa muito grande!»