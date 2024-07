André Lacximicant é jogador do Estoril. O extremo de 23 anos troca o Sporting de Braga pelo Estoril, a título definitivo, mas os dois clubes partilharão o passe do atleta em partes iguais, tal como o Maisfutebol tinha dado conta anteriormente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, sendo que André assina contrato até 2028.

O jovem tinha renovado contrato com o Sporting de Braga em janeiro deste ano, até 2026. Daniel Sousa deu-lhe a oportunidade de iniciar a pré-temporada com a equipa principal, inclusive no estágio de Évian-Les-Bains, mas acabou preterido pela equipa técnica.

Lacximicant jogou por empréstimo no Casa Pia, na segunda parte da temporada passada, marcando um golo. Antes disso, Lacximicant cresceu nas equipas sub-23 e B dos arsenalistas.

Trata-se do segundo anúncio do dia dos estorilistas, depois do defesa-central Felix Bacher. Yanis Begraoui (Toulouse), Kévin Boma (Rodez), Jandro Orellana (Andorra), Pedro Amaral (Lamia) e Kevin Chamorro (empréstimo do Saprissa) são os outros reforços.