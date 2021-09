O treinador-adjunto da equipa feminina do Benfica, André Vale, afirmou esta terça-feira que o Benfica assume a responsabilidade de se apurar para a Liga dos Campeões.

«Não podemos desprezar, é como na Liga dos Campeões masculina, em que era um objetivo extremamente importante entrar na fase de grupos. É um jogo em que devemos assumir todos essa responsabilidade. Tenho a certeza de que do outro lado querem tanto como nós aceder a esta fase de grupos e, portanto, vai depender de quem tiver mais vontade e sangue, suor e lágrimas», vaticinou o treinador-adjunto, em conferência de imprensa no centro de estágio do clube ‘encarnado’.

Para lá chegar, o Benfica terá de superar o Twente no playoff. A primeira mão da eliminatória, disputada nos Países Baixos, terminou com um empate a um.

«[O primeiro jogo] opôs duas equipas com ideias diferentes, mas muito fortes ao nível tático, que percebem o que é que estão a fazer e isso privilegiou muito o jogo. Foi um jogo de qualidade, em que nós saímos em vantagem, podíamos ter ganhado, mas, infelizmente, não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos - que é uma coisa que temos de começar a fazer – e, portanto, a eliminatória vem em aberto para aqui», comentou.

«A realidade é que no jogo que observámos este fim de semana com o Ajax notámos alguns comportamentos interessantes de adaptação da parte deles. Esperamos claramente que seja um treinador que vem aqui lutar pelo jogo, porque entende também a importância do jogo, e que isso crie um duelo tático interessante, o que só privilegia a qualidade do futebol», completou André Vale.

O desafio entre o Benfica e o Twente, referente à segunda mão dos ‘play-off’ de acesso à Liga dos Campeões de futebol feminino, está marcado para esta quinta-feira, às 19:00, no campo 1 do Centro de Estágio do Seixal.