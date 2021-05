Sem clube desde fevereiro, altura em que deixou o comando técnico do Marselha, André Villas-Boas revelou esta segunda-feira que o futuro deve continuar a passar pelo estrangeiro e confessou o desejo de orientar uma seleção nacional.

«Devo continuar a minha carreira no estrangeiro. Sou de ideias muito precisas e, tal como disse, não devo ultrapassar os 15 anos como treinador, pelo que me restam apenas quatro. Tenho de escolher bem o projeto, e gostaria que passasse também por uma seleção. Vamos ver o que se passa no Campeonato da Europa e como é que o mercado se agita», afirmou, à margem de um evento no Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto, citado pela Lusa.

Referindo que o mercado de treinadores está atualmente «muito fechado», André Villas-Boas acrescentou que a vontade de «escolher bem o próximo projeto».

Pelo caminho, o técnico, que está atualmente sem clube desde que deixou o comando dos franceses do Marselha, considerou que o momento é «de alerta», notando há alguns anos os treinadores portugueses eram a referência na Europa, mas agora «o paradigma está a mudar».

«O mercado do treinador de futebol está inundado, apostam cada vez mais em jovens e ex-jogadores, por causa do sucesso do Guardiola e Zidane. É algo para discutir e perceber o que se passa. Temos uma marca boa que é importante defender. Espero que seja apenas um hiato e que o treinador português volte a deixar a sua marca na Europa», frisou Villas-Boas.