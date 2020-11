André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e portista de coração, regressa esta terça-feira ao Dragão, mas para se sentar no banco do adversário, ou seja, do Marselha, no jogo da Liga dos Campeões. Na newsletter Dragões Diário, o FC Porto nota que «o técnico, que é apenas o segundo a vencer quatro troféus pelo FC Porto numa mesma temporada, terá certamente sentimentos mistos no regresso a casa como adversário.»

«Um dragão é sempre bem-vindo de volta, mas, claro, esta noite amigos, amigos…», frisam os portistas.