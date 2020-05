Esta é mais uma prova do impacto que André Villas-Boas teve em França: depois de ter sido eleito o melhor treinador da liga francesa, o português foi agora eternizado numa parede da histórica zona de Malmousque, perto do rio e perto do porto de Marselha. A obra foi ideia do artista Franck Conte, que transformou uma multa numa homenagem.

Basicamente Franck Conte tinha pintado uma carta de tarot naquela parede, o que desagradou aos proprietários. Foi levado à polícia e condenado a pintar novamente a parede com a cor original. Então eles propôs fazer antes um retrato de André Villas-Boas, o que foi aceite pelas autoridades e pelos proprietários da casa. A partir daí foi só meter as mãos à obra.

«Villas-Boas rapidamente se tornou uma escolha unânime. Quando se é sincero, profissional, inteligente e se tem humildade, consegue-se unir toda a gente. Ele conseguiu de facto isso no plantel, ele recuperou jogadores que estavam no fundo do poço e fez um trabalho exemplar. Não íamos ter uma época fácil e Villas-Boas conseguiu criar magia», disse o artista.

«Acho que ele merece ter o retrato eternizado na cidade e esta é também uma forma de lhe pedir que fique connosco. Espero que isso aconteça. A minha ideia inicial era apresentá-lo como um explorador português da renascença, mas a Associação Gull não gostou e preferiu que ele aparecesse num fato de marselhês no seu pequeno barco, que é mais contemporâneo.»