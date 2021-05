Sem clube desde fevereiro, altura em que deixou o comando técnico do Marselha, André Villas-Boas revelou esta segunda-feira que o futuro deve continuar a passar pelo estrangeiro e confessou o desejo de orientar uma seleção nacional.

«Devo continuar a minha carreira no estrangeiro. Sou de ideias muito precisas e, tal como disse, não devo ultrapassar os 15 anos como treinador, pelo que me restam apenas quatro. Tenho de escolher bem o projeto, e gostaria que passasse também por uma seleção. Vamos ver o que se passa no Campeonato da Europa e como é que o mercado se agita», afirmou, à margem de um evento no Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto, citado pela Lusa.

O técnico de 43 anos defendeu ainda a continuidade de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto e deixou elogios ao Sporting de Ruben Amorim: «Joguei esta época contra o FC Porto do Sérgio [Conceição] e perdi, e bem, os dois jogos. É uma equipa bem trabalhada, com um treinador muito focado, que leva tudo aos limites na motivação e preparação. Não sei quais as suas ambições de carreira, mas tudo que for continuidade será mais fácil para o FC Porto.»

«Demonstraram [Sporting] uma regularidade excelente. Foram quase imbatíveis, com um sistema interessante e um grupo bem trabalhado. Há equipas que se excedem na motivação. Passou-se o mesmo com o ‘meu' FC Porto em 2010/11 e agora com o Sporting. Uma equipa que se fechou num objetivo de atingir uma regularidade pontual fora do normal», referiu, sobre os leões, novos campeões nacionais.

Villas-Boas voltou a dizer que pretender candidatar-se à presidência do FC Porto, mas apenas se for uma escolha unânime dos sócios: «O meu clube está muito bem entregue e bem gerido. Temos um presidente que nos levou ao sucesso nacional e internacional como nenhum outro e continuo a defendê-lo sempre. Tudo o que fizer em relação à presidência do FC Porto teria de ser algo arrebatador, no sentido de ser uma escolha unânime dos portistas. Se não for assim, não vale a pena.»

André Villas-Boas falou ainda sobre a sua participação no Rali de Portugal, dizendo que vai apenas para se «divertir e dar visibilidade às causas sociais» que vai promover.

«O peso da responsabilidade de divulgar estas causas sociais e humanitárias é enorme. Quanto mais longe for mais visibilidade lhes posso dar. Não sei como vou gerir, não quero ser o último e levar apenas ao carro até ao fim. Quero acelerar e divertir-me.»