A saída de André Villas-Boas do Marselha foi conturbada. O técnico português revelou, em conferência de imprensa, que não concorda com a política de transferências do clube e tinha-se mostrado contra a contratação de Olivier Ntcham ao Celtic, adiantando que pedira a demissão do cargo de treinador.

O Marselha emitiu depois um comunicado a anunciar ter aceitado o pedido de demissão de André Villas-Boas, e adiantou que eventuais sanções serão tomadas contra o treinador, na sequência de um procedimento disciplinar.

Para recarregar baterias e esquecer o Marselha, André Villas-Boas refugiou-se na natureza. O técnico português viajou com a família para a neve e partilhou várias imagens nas redes sociais, que pode ver na galeria associada.