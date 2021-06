André Villas-Boas tem um plano muito bem definido para a carreira como treinador de futebol e, além e já ter um prazo para quando deve terminar, tem também metas a cumprir.

«Sempre disse que a minha carreira de treinador seria curta, 15 anos. Estou no futebol desde dos 18 anos, tenho 11 anos como treinador, só faltam quatro anos», disse o técnico em entrevista ao The Athletic.

Numa altura em que está sem clube desde que saiu do Marselha, Villas-Boas aponta dois países onde ainda gostaria de trabalhar: «No inicio da minha carreira, queria treinar do Brasil e no Japão», contou o técnico, que explicou que chegou a ter «tudo acertado com o São Paulo» quando deixou o Chelsea, mas acabou por não se mudar para o Brasil porque houve uma discordância em relação ao timing.

O outro país, o Japão, ainda está na lista de Villas-Boas. «Vamos ver se acontece. Eu adoro a cultura deles», explicou, garantindo que não tem «fronteiras geográficas na carreira» e lamentou que o acordo que teve com o Boca Juniors também tenha caído há uns anos.

A outra ambição do treinador Villas-Boas é «treinar uma seleção e terminar com um Mundial.»

Para o técnico português, quando se treina uma seleção não se está tão sujeito «ao lado de negócio do futebol, ficando com a essência do jogo e do jogador.»

Terminada a carreira, Villas-Boas tem outro objetivo: «Ser presidente do FC Porto», afirmou, dizendo que as suas conquistas com os dragões «vão sempre ser as maiores conquistas» porque se trata do clube do qual é sócio desde que nasceu.