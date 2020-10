O Marselha de André Villas-Boas vem de três empates consecutivos na liga francesa e foi questionado sobre o momento da equipa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Bordéus.

Ao seu jeito, o treinador português não fugiu à questão, assumindo que algo vai ter de mudar.

«Vocês não precisam de me fazer perguntas para saber que a equipa está a jogar mal neste momento. Devíams ter mais pontos e isso é responsabilidade minha. A única coisa a fazer é trabalhar para colocar as coisas no lugar», atirou.