O Newcastle, atual 13.º classificado da Premier League de Inglaterra, fez uma abordagem por André Villas-Boas, atual treinador do Marselha. Porém, de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, o português afastou essa hipótese, já que não tem o objetivo de voltar ao futebol inglês.



André Villas-Boas, recorde-se, já treinou o Chelsea (2011 a 2012) e o Tottenham (2012 a 2013).



O treinador português tem contrato com o Marselha até 2021 e foi convidado pelo clube francês a renovar o vínculo até 2023. Porém, Villas-Boas equacionada a saída, depois de ter sido confrontado com o afastamento do diretor-desportivo Andoni Zubizarreta.



O Marselha terminou a Ligue 1 de França na segunda posição, sob a orientação do técnico de 42 anos, e prepara-se para regressar à Liga dos Campeões.