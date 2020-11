Treinador do Marselha, mas adepto confesso do FC Porto, André Villas-Boas volta ao Dragão desta vez para defrontar o clube pelo qual conquistou o campeonato português, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e a Liga Europa. Na antevisão a encontro, o técnico deixou bem claro ao que vem.

«Em primeiro lugar, questões relacionadas com resultados do FC Porto não têm a ver comigo, como devem calcular. Estou aqui para vencer o jogo de amanhã [terça-feira] e manter vivas as aspirações do Marselha», respondeu Villas-Boas.

«O nosso objetivo é continuar a sonhar com a qualificação e por isso temos de tirar um resultado aqui, seja empate ou vitória», continuou.

No entanto, o treinador dos franceses, qu somam duas derrotas na Liga dos Campeões, admite que pointuar «vai ser complicado», apesar dos resultados negativos do FC Porto no campeonato.

«Conheço esta casa e sei que a seguir a momentos de derrota, seguem-se momentos de transcendência. Cabe-me, como treinador do Marselha, usar esse conhecimento para transcender os meus jogadores também», afirmou Villas-Boas, que disse não saber ao certo que FC Porto esperar.

«É difícil prever, porque o percurso do FC Porto esta época tem sido marcado por alterações no sistema de jogo: e isso torna-nos mais difícil analisar o modelo de jogo. Cada sistema pode trazer dinâmicas diferentes. Não sabemos se o FC Porto pode apresentar-se em 4x4x2, em 4x2x3xx1 ou em 4x3x3, como contra o Sporting. (...) O nosso será sempre sobre os princípios de jogo que são universais a todos esses sistemas do FC Porto, que são a velocidade que tem na frente, as transições, a ocupação dos espaços na grande-área, onde são fortíssimos, os apoios à segunda bola do Marega e ele nas costas dos laterais. É mais difícil de prever para nós», frisou o técnico da equipa francesa.