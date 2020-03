O presidente da Juventus e líder da Associação Europeia de Clubes (ECA), Andrea Agnelli, voltou a reforçar a ideia da criação de uma Superliga Europeia esta quinta-feira e, entre críticas deixadas à presença da Atalanta na atual edição da Liga dos Campeões, em contraste com a ausência da Roma, o dirigente deu como exemplo o FC Porto.

«Respeito o que a Atalanta está a fazer, mas eles não têm história internacional. Tiveram uma boa temporada e, de repente, ganharam acesso direto à maior competição europeia de clubes. Acham correto?», atirou Agnelli, concluindo com a situação da Roma, atualmente treinada por Paulo Fonseca.

«Nos últimos anos contribuíram para o ranking italiano na UEFA e, numa temporada difícil, ficaram de fora, com todas as consequências, no caso económicas. É preciso proteger os investimentos», referiu Agnelli, lembrando os problemas de clubes de mercados mais pequenos que comummente estão na elite do futebol europeu.

«No sistema atual, quais são as possibilidades de o Real Madrid, Bayern, Juventus e PSG não fazerem parte das competições internacionais? O ponto é: como dar a FC Porto, Celtic ou Ajax um instrumento para crescer, dadas as limitações no mercado nacional? Dada a natureza deste desporto, estamos ligados ao nosso país. Se um país fica para trás dada a sua fraqueza ou tamanho do mercado, precisamos de encontrar uma maneira de manter esses clubes no sistema. Estamos a falar de clubes que venceram a Liga dos Campeões no passado», expôs, na cimeira Business of Football Summit 2020, em Londres, organizada pelo Financial Times.