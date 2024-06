Andreas Schjelderup estreou-se pela seleção da Noruega, nesta quarta-feira. Entrou aos 90 minutos, pelo lugar de Erling Haaland, durante um jogo de preparação, disputado em Oslo, contra o Kosovo.

O jogador do Benfica, emprestado ao Nordsjaelland, chegou assim ao patamar mais alto das seleções nacionais do seu país. Entrou no lugar do homem do jogo, já que Haaland marcou três golos e assinou um hat-trick.

O primeiro golo do avançado do City aconteceu aos 15 minutos, seguindo-se outros dois aos 70 e 75 minutos. A seleção norueguesa não está apurada para o Europeu 2024, tal como o Kosovo.