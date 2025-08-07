Andreia Norton, avançada do Benfica, sofreu uma lesão esta quinta-feira, comunicou o clube encarnado no site oficial.

A internacional portuguesa sofreu uma entorse do joelho direito com lesão condral associada, de acordo com a informação divulgada, e já está em processo de reabilitação sob orientação do departamento clínico do clube.

Norton, de 28 anos, parte para a quarta temporada no Benfica. Na última época foi opção em 37 jogos, somando oito golos e três assistências. Assim, a avançada é, para já, baixa confirmada para o plantel às ordens de Ivan Baptista.

 

