Há 2h e 21min
Andreia Norton, avançada do Benfica, sofreu uma lesão esta quinta-feira, comunicou o clube encarnado no site oficial.
A internacional portuguesa sofreu uma entorse do joelho direito com lesão condral associada, de acordo com a informação divulgada, e já está em processo de reabilitação sob orientação do departamento clínico do clube.
Norton, de 28 anos, parte para a quarta temporada no Benfica. Na última época foi opção em 37 jogos, somando oito golos e três assistências. Assim, a avançada é, para já, baixa confirmada para o plantel às ordens de Ivan Baptista.
