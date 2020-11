Chama-se Andreia Pimenta, tem 24 anos e namora com Miguel Oliveira há onze anos: desde que estavam praticamente no início da adolescência. O piloto já assumiu várias vezes que se trata do amor da vida dele.

Andreia é filha da madrasta de Miguel Oliveira e inicialmente mantiveram a relação em segredo. No ano passado, porém, assumiram-na perante a família. Pouco depois anunciaram também que estavam noivos. O pedido foi feito a 25 de julho de 2019. «Olá amigos, quero partilhar convosco que hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM!», escreveu Miguel Oliveira nas redes sociais.

O piloto e Andreia iriam casar este ano, não fosse a cerimónia ter que ser adiada para 2021 exatamente por causa de uma corrida. Nada que atrase o amor de dois jovens que já têm muito tempo de vida em comum.

Andreia Pimenta está sempre, de resto, ao lado de Miguel Oliveira e, depois da vitória deste domingo em Portimão, fez questão de gritar ao mundo a enorme felicidade que sentia pelo sucesso do seu mais que tudo.

«Que fim de semana indescritível. Tão grata me sinto por fazer parte e com tanto orgulho do ser humano extraordinário que és, Miguel Oliveira. Parabéns por tudo meu amor, que orgulho enorme: vitória, ouvir a portuguesa em Portugal... UAU», escreveu a namorada nas redes sociais.