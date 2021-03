O guarda-redes habitualmente suplente de Thibaut Courtois deu o nó: o ucraniano Andrey Lunin casou-se com a compatriota Anastasia Tamazova, com quem matinha uma longa relação de namoro, tendo-o feito numa cerimónia muito simples e discreta. Tão simples e discreta que os noivos se apresentaram... de fato de treino.

«Um dia muito importante e especial na nossa vida. Amo-te», escreveu Andrey Lunin nas redes sociais, ao lado das fotos do casamento, em que ambos surgem de fato de treino, lá está. «O meu marido. Amo-te. O melhor dia da minha vida», escreveu Anastasia Tamazova, ela que já tinha sido pedida em casamento no relvado do Estádio José Zorrilla, em Valladolid.

Refira-se que Andrey Lunin, de 22 anos, foi contratado em 2018 pelo Real Madrid ao Zorya, quando era ainda júnior. Foi emprestado ao Leganés, ao Valladolid e ao Oviedo, até que esta temporada se fixou no plantel principal. Anastasia Tamazova, por outro lado, é conhecida como a «Georgina da Ucrânia» e é muito ativa nas redes sociais.