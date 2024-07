Da Bulgária chegou mais um reforço para o Casa Pia. O médio Andrian Kraev, de 25 anos, foi anunciado pelo clube lisboeta, na manhã desta terça-feira. Trata-se de uma transferência a título definitivo, a custo zero.

O jogador assina até 2026 com os gansos. Nas últimas quatro épocas, representou o Levski Sofia, do país-natal. Antes disso, jogou no Hebar. Tem agora a primeira experiência no estrangeiro.

Curiosamente, é irmão de Bozhidar Kraev, antigo jogador do Gil Vicente e do Famalicão, que esteve em Portugal sempre por empréstimo do Midtjylland. Hoje em dia, joga na Austrália.