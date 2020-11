Andrija Zivkovic, antigo jogador do Benfica, está nomeado para melhor jogador da semana da Liga Europa.

O agora médio do PAOK brilhou na goleada imposta pelos gregos ao PSV, por 4-1: marcou dois grandes golos e fez uma assistência.

O internacional sérvio concorre pelo prémio com Leon Bailey, do Bayer Leverkusen, Lukáš Juliš, do Sparta de Praga, e Yusuf Yazici, do Lille.