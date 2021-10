Depois de ter revelado que estava «em apuros» com a mulher por ter ficado sem a aliança, roubada juntamente com as sapatilhas mal cheirosas que tinha deixado a arejar, Andy Murray voltou a partilhar um vídeo nas redes sociais, mas, desta vez, com boas notícias.

O tenista começou por agradecer a todos quantos tentaram ajudá-lo a resolver o problema com mensagens e partilhas do seu pedido de ajuda e revelou depois:

«Tive de fazer algumas chamadas hoje e falar com a segurança do hotel, mas cá vai a novidade: Ainda cheiram muito mal, mas as sapatilhas estão de volta, a aliança também, e já não estou em apuros.»

Certamente da próxima vez o tenista britânico vai pensar melhor sobre o sítio onde deixa as sapatilhas a arejar.