Andy Murray está metido num sarilho e pediu ajuda nas redes sociais para tentar resolver.

O tenista britânico ficou sem as sapatilhas em Indian Wells, mas pior do que ter de jogar com um calçado diferente do que está habituado, foi ter ficado também sem o objeto que lá tinha preso: a aliança de casamento.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Murray contou que tudo aconteceu quando voltou ao hotel à noite. As sapatilhas estavam suadas, cheiravam mal e precisavam de apanhar ar. Como não tinha varanda no quarto, o tenista resolveu deixá-las no carro durante a noite.

De manhã, as sapatilhas tinham desaparecido. «Eram as minhas sapatilhas para o torneio e tive de ir a uma loja comprar umas diferentes, que não eram sequer da marca que uso normalmente. Não é o ideal, mas não é o fim do mundo», explicou. O problema foi ter percebido depois, que não tinham desaparecido só as sapatilhas.

«Quando me estava a preparar para o treino, o meu treinador perguntou: ‘Onde está a tua aliança?’ Foi quando percebi: Oh não! Eu ato a minha aliança às sapatilhas porque não posso jogar com ela na mão, por isso, também foi roubada», contou Murray.

«Escusado será dizer que estou em apuros em casa e quero tentar encontra-la», disse ainda o tenista, que pediu a ajuda a quem possa partilhar o vídeo ou tenha alguma informação sobre onde poderá estar a aliança.