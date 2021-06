O estádio de Anfield, casa do Liverpool, vai ter obras em várias áreas.

A principal de todas será nas bancadas, com um acrescento de sete mil cadeiras, aumentando a capacidade geral do estádio para 61 mil. Assim, a equipa de Jurgen Klopp jogará na terceira maior arena da Inglaterra, atrás de Old Trafford e Tottenham Stadium.

«Este é um grande marco na nossa caminhada para trazer mais adeptos para Anfield», disse Andy Hughes, diretor do Liverpool.

A obra, que vai custar cerca de 60 milhões de libras, também inclui a criação de uma nova «fan zone». A expectativa é de que a obra fique pronta dentro de 18 meses, embora a reforma só deva começar a partir de dezembro.