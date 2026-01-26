O Utrecht oficializou, esta tarde, a chegada de Ángel Alarcón proveniente do FC Porto, até ao final da temporada.

Mas há mais. O avançado espanhol renovou até 2028 com a SAD portista, que o emprestou ao Utrecht. O clube neerlandês, por seu lado, ficou com uma opção de compra no valor de dois milhões de euros, por 50 por cento do passe.

Já os 'dragões', no caso da transferência em definitivo se concretizar, manterão uma cláusula de recompra de três milhões para recuperar 40 por cento do passe (de um total de 50 por cento que teriam vendido).

Esta temporada, recorde-se, o avançado de 21 anos realizou 15 jogos ao serviço do FC Porto, nove dos quais na equipa B.