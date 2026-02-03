O Wolverhampton anunciou a contratação de Angel Gomes, por empréstimo, proveniente do Marselha.

O médio de 25 anos, que passou em Portugal ao serviço do Boavista, conta com uma opção de compra, no entanto o valor não é revelado pelo clube. Segundo a imprensa desportiva, a quantia da mesma fixa-se nos sete milhões de euros.

Ao serviço do Marselha, Angel Gomes realizou 20 jogos e apontou quatro golos e uma assistência.

Atualmente, recorde-se, os «wolves» ocupam o último lugar da Premier League, com apenas oito pontos.

