Ángel González, guarda-redes da formação do FC Porto, foi convocado para os dois próximos jogos da seleção do Paraguai para a fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022.

Ángel González ainda é júnior (faz 19 anos em fevereiro) e ainda não somou qualquer partida pela equipa secundária dos azuis e brancos, tendo sido utilizado no campeonato nacional de juniores.

A seleção do Paraguai vai defrontar o Uruguai a 27 de janeiro e o Brasil a 1 de fevereiro. Duas partida potencialmente decisivas para as ambições da albirroja, que ocupa nesta altura, com 13 pontos em 14 jogos, o nono e penúltimo lugar da fase de apuramento sul-americana.