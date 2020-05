O futebolista colombiano Ángel Torres afirmou, esta quarta-feira, que desejo de cumprir o sonho de jogar na equipa principal do FC Porto levou-o a recusar convites para sair dos azuis e brancos.

«Tenho muitos sonhos por cumprir em Portugal e não quero desistir deles. Sinto-me bem cá e sinto que me valorizam. Isso é muito importante e serve de motivação. Tive algumas propostas para sair, mas decidi ficar no FC Porto. Quero chegar à primeira equipa», revelou o extremo, durante um direto, nas redes sociais.

O atleta de 20 anos cumpriu 2019/2020 na equipa B dos portistas, depois de ter estado na equipa de juniores, na qual, na época anterior, participou de forma ativa na conquista da Youth League.

Ángel Torres frisou ainda os momentos felizes que tem vivido em Portugal e recordou a sua chegada ao FC Porto: há duas épocas, diz que três treinos foram suficientes para convencer os dirigentes a garantirem a sua permanência.

«Quando vim treinar à experiência ao FC Porto, tinha apenas 17 anos, mas quando fiz 18 anos ofereceram-me o meu primeiro contrato como profissional. Fiz apenas três treinos e confiaram no meu valor. Começou aí esta linda história que estou a construir», revelou, apontado, para além da chegada à equipa principal portista, um outro objetivo ambicioso: jogar na seleção principal da Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz.



«Sim, conversei com o treinador. Acredito que estão a par de tudo o que cada um tem feito em Portugal», disse o extremo, que tem um compatriota e colega de posição, Luis Díaz, na equipa principal do FC Porto.