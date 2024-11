Pedro Gonçalves está nomeado para o prémio que distingue o melhor treinador em África em 2024. O português, de 48 anos, liderou Angola até aos quartos de final da CAN 2023, perdendo com a Nigéria (1-0). Desta forma, a seleção angolana igualou a melhor prestação (2010 e 2008).

Nos meses seguintes, Pedro Gonçalves – já com David Carmo e Ivan Cavaleiro entre os convocados – estabeleceu um novo máximo de Angola nas fases de apuramento para a CAN. Ao cabo de quatro vitórias e dois empates, totalizou 14 pontos.

O recorde anterior era de 13 pontos, na qualificação para a CAN 2008. No apuramento para a CAN ’96, Angola conseguiu 20 pontos, mas num grupo composto por seis seleções.

Pedro Gonçalves, ao leme de Angola desde 2019, concorre à distinção acompanhado por outros selecionadores – Emerse Faé (Costa do Marfim), Sébastien Desabre (República Democrática do Congo) e Hugo Broos (África do Sul) – e do treinador dos egípcios do Al Ahly, Marcel Koller.