Muitos adeptos angolanos sentem-se frustrados e acusam a federação de usar «máfia» na venda de bilhetes para o particular com a Argentina, contestando também os custos associados à realização da partida comemorativa dos 50 anos da Independência.

Estima-se que a Argentina receba cerca de 12 milhões de euros, valor ao qual partidos políticos e organizações da sociedade civil somam despesas de viagem, hospedagem e segurança para mais de 80 elementos da comitiva, apontando para um total próximo dos 20 milhões.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) disponibilizou 48 mil bilhetes, mas anunciou o fim das vendas ao terceiro dia, denunciando irregularidades.

«Não consegui comprar bilhete, apesar de dormir aqui [junto ao Estádio da Cidadela]. Disseram-me que os bilhetes estavam a ser vendidos ao preço de 1.500 Kwanzas (cerca de 1,40 euros). Nós permanecemos à espera e não vimos alguém comprar mais de duzentos ou trezentos bilhetes, mas dizem que os bilhetes terminaram. Para onde é que levaram os bilhetes? Isso é um sistema. A FAF tem de falar verdade, pois acredito que está a haver máfia. Há jovens que compraram bilhetes a 1.000 kwanzas (cerca de 0,94 euros) e estão a vender a 10.000 kwanzas (9,40 euros)», relatou Osvaldo David à Lusa.

Também Marcos Daniel Cadimão expressou desconfiança: «Acompanhando as informações nas redes sociais, diz-se que os empresários compraram todos os bilhetes. Talvez tenha havido alguma máfia na venda».

O particular está agendado para as 16h de Portugal Continental desta sexta-feira, no Estádio Nacional 11 de Novembro.