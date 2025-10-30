Angola
Há 1h e 13min
OFICIAL: Angola recebe Argentina para celebrar 50 anos da independência
Federação Angolana de Futebol anuncia particular para 14 de novembro, apesar das críticas pelos «custos elevados»
DIM
Federação Angolana de Futebol anuncia particular para 14 de novembro, apesar das críticas pelos «custos elevados»
DIM
As seleções de Angola e Argentina vão defrontar-se num jogo particular, a 14 de novembro, no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência de Angola.
O anúncio foi feito pela própria Federação Angolana de Futebol, sendo que esta iniciativa está a receber diversas críticas pelos «custos elevados». João Lourenço, presidente do país, já tinha dado conta deste jogo em novembro do ano passado e, desde então, o partido da oposição (UNITA) tem criticado os gastos deste jogo, que estimou em 18,5 milhões de euros.
Já em agosto, diversos grupos de ativistas angolanos apelaram à Associação de Futebol Argentino (AFA) e ao próprio Lionel Messi que cancelassem este particular, que irá decorrer no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.
