As seleções de Angola e Argentina vão defrontar-se num jogo particular, a 14 de novembro, no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência de Angola.

O anúncio foi feito pela própria Federação Angolana de Futebol, sendo que esta iniciativa está a receber diversas críticas pelos «custos elevados». João Lourenço, presidente do país, já tinha dado conta deste jogo em novembro do ano passado e, desde então, o partido da oposição (UNITA) tem criticado os gastos deste jogo, que estimou em 18,5 milhões de euros.

Já em agosto, diversos grupos de ativistas angolanos apelaram à Associação de Futebol Argentino (AFA) e ao próprio Lionel Messi que cancelassem este particular, que irá decorrer no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.