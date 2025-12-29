Capitão de Angola em lágrimas: «Não quero que seja o meu último jogo»
Fredy, que já jogou em Portugal, admite que pode ter jogado pela última vez na seleção angolana
O empate de Angola com o Egito complicou a missão dos angolanos de se qualificarem para os «oitavos». Na flash interview, o capitão Fredy falou com o coração… e com lágrimas à mistura.
«É difícil para mim falar, porque este pode ser o meu último jogo pela seleção. Eu dei tudo o que tinha para ganhar e para nos classificarmos. Eu vou pedir a Deus que nos ajude, porque eu não quero que este seja o meu último jogo pela seleção. Lutei 12 anos por este país. isto é muito difícil, peço desculpa», afirmou, abandonando a zona da flash completamente emocionado.
De seguida, o médio de 35 anos, que foi formado no Belenenses e cumpriu ainda cinco épocas pela equipa principal do Restelo, foi reconfortado pelos colegas. Angola, para se apurar, precisa de ser um dos quatro melhores terceiros, sendo que após o jogo com o Egito já só podia ser o quarto.