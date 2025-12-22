Angola perdeu no arranque do Grupo B do CAN, em Marraquexe (Marrocos), frente à África do Sul (2-1). Na tarde desta segunda-feira, o defesa Buatu (Gil Vicente) foi titular nos “Palancas Negras”, enquanto Beni Mukendi (Vitória de Guimarães) foi a jogo aos 86 minutos. Do banco de Angola não saíram Pedro Bondo (Famalicão) e David Carmo (ex-FC Porto).

Na seleção sul-africana, o médio Sithole, do Tondela, foi totalista.

O marcador foi inaugurado pela África do Sul – os “Bafana Bafana” – aos 21 minutos, pelo ala Appollis. Na resposta, aos 35 minutos, o médio Show (ex-Boavista) marcou para Angola.

Entre trocas, e depois de um golo anulado aos sul-africanos aos 51 minutos, o avançado Lyle Foster (Burnley) aplicou o 2-1. Estavam decorridos 79 minutos e o reforço da pressão por parte dos angolanos revelou-se insuficiente para restabelecer a igualdade.

Ora, Egito e Zimbabué apenas medem forças às 20 horas, pelo que a África do Sul lidera o Grupo B, antes do jogo com os egípcios, na sexta-feira (15h). Também na sexta-feira, mas às 12h30, Angola joga contra Zimbabué.