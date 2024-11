Angola encerrou a qualificação para a CAN 2025 com um nulo na visita ao Sudão. Na tarde desta segunda-feira, na 6.ª jornada desta fase, o equilíbrio dominou a contenda, forçando a partilha de pontos.

Na procura da quinta vitória consecutiva, e já com o apuramento garantido, Pedro Gonçalves (na imagem) apostou nos centrais Kialonga Gaspar (ex-Estrela) e Buatu (Gil Vicente), assim como em Chico Banza, médio do Portimonense.

Por sua vez, o médio Domingos Andrade (FC Porto) e David Carmo (Olympiakos) não saíram do banco de suplentes.

Angola encerrou o Grupo F com 14 pontos, ao cabo de quatro vitórias e dois empates. No segundo posto ficou o Sudão, com oito pontos.

Por sua vez, Níger venceu o Gana (1-2), pelo que estas seleções totalizaram sete e três pontos, respetivamente. Em todo o caso, estão arredadas da CAN 2025.

Grupo D e L sem surpresas

Nos outros grupos, a Nigéria encaixou a primeira derrota na receção ao Ruanda (1-2). Em todo o caso, o triunfo e os oito pontos revelaram-se insuficientes para os visitantes tomarem de assalto a segunda posição, onde permaneceu o Benin (oito pontos). Esta seleção empatou a zeros com a Líbia.

No topo do Grupo D terminou a Nigéria, com 11 pontos.

Por fim, no Grupo L, o Malawi conseguiu a primeira vitória na receção ao Burkina Faso (3-0). Ainda que o Senegal apenas receba o Burundi esta terça-feira, as contas são simples. A seleção senegalesa é líder, com 13 pontos, seguida pelo Burkina Faso (10). Fora da CAN ficam Burundi e Malawi, que totalizaram quatro pontos.

A CAN 2025 será disputada entre dezembro desse ano e janeiro de 2026, em Marrocos.