O presidente de Angola, João Lourenço, anunciou esta quinta-feira que a seleção de Angola vai defrontar a Argentina, campeã mundial, no próximo ano, em Luanda, no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência do país africano.

De acordo com João Lourenço, o convite surge devido ao bom momento que atravessam os palancas negras, orientados pelo português Pedro Gonçalves, que asseguraram a presença na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 sem qualquer derrota na fase de qualificação.

«Aproveitando este bom momento da nossa seleção, entendemos, no quadro das comemorações do 50º aniversário da independência nacional, convidar a seleção argentina para vir a Angola no próximo ano e jogar contra os nossos palancas», disse.

Angola celebra 50 anos de independência a 11 de novembro de 2025 e estão agendadas várias atividades políticas, desportivas, sociais e culturais para saudar a data.