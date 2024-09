Depú, avançado do Gil Vicente, foi afastado da seleção angolana devido a razões disciplinares, informou este sábado a federação daquele país.

Em comunicado, a FAF revelou que o jogador de 24 anos infringiu o código de conduta da equipa que é orientada por Pedro Gonçalves, treinador português.

A Angola prepara a receção ao Sudão, na próxima segunda-feira, depois do triunfo em casa do Gana, no jogo de estreia na fase de apuramento para a CAN 2025.