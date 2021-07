O Sagrada Esperança conquistou este sábado o Girabola com uma vitória sobre o Petro de Luanda, segundo classificado, por 1-0, em jogo da 30.ª e última jornada. A equipa da Lunda Norte voltou, assim, a festejar, dezasseis anos depois do último título que tinha sido conquistado, em 2005, também com uma vitória sobre o mesmo Petro de Luanda. O jogo deste sábado ficou marcado por intensa polémica e chegou a estar interrompido por dez minutos.

As duas equipas chegaram à última ronda com os mesmos 67 pontos e o Petro de Luanda, a jogar em casa, desperdiçou a oportunidade de quebrar um jejum de onze anos, apesar de continuar a ser a equipa mais titulada de Angola, com quinze títulos.

O jogo do título ficou marcado de forma negativa devido ao abandono do campo pelos novos campeões angolanos, aos 35 minutos, após penálti polémico assinalado quando o Sagrada já vencia, por 1-0, com um golo de Luís Tati, marcado ao minuto 21.

A partida parou por mais de dez minutos, tendo o Sagrada regressado ao relvado após intervenções do governador da província angolana da Luanda Norte, Ernesto Muangala, e de dirigentes da federação angolana presentes no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

De seguida, o brasileiro Tiago Azulão falhou o penálti para delírio do Sagrada e dos seus adeptos, que tinham arrancado e arremessado cadeiras para o relvado, devido ao penálti assinalado.

O Primeiro de Agosto de Paulo Duarte ficou no terceiro lugar, a seis pontos do líder, enquanto o Recreativo de Caála, comandado por Paulo Torres, ficou em quinto,

Resultados da última jornada

Interclube – Santa Rita de Cássia, 0-0

Wiliete de Benguela – Baixa de Cassanje, 1-0

Progresso Sambizanga – Bravos do Maquis, 2-0

Académica do Lobito – Desportivo da Huila, 0-1

Sporting de Cabinda – Kuando Kubango FC, 2- 0

Petro de Luanda – Sagrada Esperança, 0-1

1º de Agosto – Ferrovia do Huambo, 4-1

Recreativo da Caála – Recreativo do Libolo, 1-0

Classificação final do Girabola

1. Sagrada Esperança, 70 pontos.

2. Petro de Luanda, 67.

3. 1.º de Agosto, 64.

4. Bravos do Maquis, 55.

5. Recreativo da Caála, 46.

6. Interclube, 43.

7. Wiliete de Benguela, 38

8. Académica do Lobito, 38.

9. Recreativo do Libolo, 34.

10. Progresso Sambizanga, 34.

11. Desportivo da Huila, 34.

12. Kuando Kubango FC, 33.

13. Sporting de Cabinda, 33.

14. Baixa de Kassanje, 32.

15. Santa Rita de Cássia, 29.

16. Ferrovia do Huambo, 1.