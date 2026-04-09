Depois de Pedro Soares Gonçalves e do francês Patrice Beaumelle, Angola aposta em Aliou Cissé. O senegalês, de 50 anos, assinou até ao final de 2028, com mais um ano de opção. No cargo de selecionador do seu país entre 2014 e 2024, Cissé conquistou a CAN 2021 e o Campeonato das Nações Africanas 2022.

Além disso, orientou o Senegal em Mundiais (2018 e 2022) e noutras edições da CAN (2017, 2019 e 2023).

Mais recentemente, em 2025, Aliou Cissé passou pela seleção da Líbia, conseguindo três vitórias em sete jogos oficiais.

Angola só participou por uma vez num Mundial, em 2006, quando perdeu com Portugal (1-0), além de empatar com Irão e México. Além disso, esta seleção conseguiu o melhor registo numa CAN em 2024, 2010 e 2008, quando atingiu os “quartos”.