A Federação Angolana de Futebol (FAF) lamentou esta sexta-feira a retenção da seleção no estádio de Benghazi, após o jogo com a Líbia (1-1).

Em comunicado, a FAF referiu que a comitiva teve de aguardar por mais de três horas para sair do estádio, na sequência da 5.ª jornada do Grupo D de qualificação para o Mundial 2026.

«Depois dos problemas que enfrentámos na chegada a Benghazi, tivemos de esperar mais de três horas para sair do estádio, por questões de segurança, provocando um atraso no embarque com destino a Luanda, que aconteceu apenas às três horas da manhã», lê-se, em comunicado.

Este episódio junta-se à espera para lá de duas horas para sair do aeroporto, aquando da chegada ao território líbio.

Na terça-feira, o português Pedro Gonçalves recebe Cabo Verde, líder do grupo, com 10 pontos. A seleção angolana está no 4.º lugar, com sete pontos, atrás de Camarões e Líbia.

Os 54 países africanos foram distribuídos por nove grupos e os vencedores classificam-se para o Mundial.

Os quatro melhores segundos vão disputar um torneio que decide a equipa que vai representar África numa repescagem intercontinental.