Pedro Gonçalves já não é selecionador de Angola.

A decisão de demitir o técnico português foi anunciada pela Federação Angolana de Futebol (FAF), esta quinta-feira, após não ter conseguido o apuramento para o Mundial de 2026. Recorde-se que Pedro Gonçalves se tornou o treinador mais vitorioso pela seleção angolana, com destaque para a conquista da Taça COSAFA (2024) e a qualificação para a CAN (2023).

«A direção da Federação Angolana de Futebol decidiu, por iniciativa própria, avançar com a medida que marca o encerramento de uma etapa construída com trabalho árduo, entrega total e verdadeiro compromisso com a bandeira nacional. Pedro Gonçalves foi mais que um treinador, foi um parceiro, um líder que acreditou no potencial de Angola e deu rosto e dignidade a uma seleção que voltou a sonhar», pode ler-se.