Angola goleou a Namíbia por 5-0 e conquistou a Taça COSAFA pela primeira vez em 20 anos.

Com esta vitória, Pedro Soares Gonçalves tornou-se o técnico mais vitorioso na história dos «Palancas Negras», com 24 vitórias. Na final da competição, os «bis» de Pedro Bondo e Vidinho e o pontapé certeiro de Depú, avançado do Gil Vicente, confirmaram o triunfo da formação orientada pelo treinador português.

Veja o vídeo da festa de Angola na final da Taça COSAFA: