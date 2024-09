Angola arrancou com o pé direito a fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer o Gana por 1-0.

A jogar fora de portas, a equipa orientada pelo português Pedro Gonçalves apontou o golo da vitória já no período de compensação do segundo tempo, por intermédio de Milson, aos 90+3 minutos.

Com este resultado, Angola partilha a liderança do Grupo F com o Sudão, ambos com três pontos. Recordar que a CAN decorre de 21 de dezembro de 2025 até 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.