O Petro de Luanda, de Alexandre Santos, conquistou a Taça de Angola, pela 15.ª vez na história.

Em Luanda Sul, a formação orientada pelo técnico português bateu o Bravos do Maquis por 2-0, graças ao «bis» de Julinho. Recordar que esta é a última temporada de Alexandre Santos no comando técnico do Petro de Luanda, depois de três anos ao leme da equipa.