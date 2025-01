Durou apenas 19 jogos a aventura de Alexandre Santos no comando dos tunisinos do Sfaxien. A saída foi confirmada pelo treinador português, que lamentou, numa nota partilhada pela sua assessoria de imprensa, que «o caminho do sucesso (no clube) continua cheio de obstáculos».

«Foram meses muito intensos, na busca de soluções para um clube que luta para voltar ao topo do futebol do país. Em breve, espero que (os obstáculos) possam ser ultrapassados, em conjunto, por todos os sfaxiens», completou o técnico.

A saída de Alexandre Santos deu-se em plena sequência de seis derrotas consecutivas, juntando a Liga tunisina, na qual ocupa a nona posição (com menos um jogo disputado), e a Taça da Confederação da CAF, onde ainda não pontuou no Grupo A.

Aos 48 anos, o treinador português tem feito carreira no continente africano, nos últimos anos. Antes da aventura na Tunísia, passou três anos de sucesso no Petro de Luanda, período em que conquistou por três vezes a Liga e a Taça de Angola, para além de uma Supertaça daquele país.