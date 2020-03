É num contexto social muito complicado, e em pleno estado de emergência no país, que a Federação Portuguesa de Futebol assinala, esta terça-feira, 106 anos de existência.

Perante a pandemia da covid-19 e sem cerimónias solenes ou discursos para uma plateia recheada de protagonistas do desporto-rei nacional e quiçá, internacional, o presidente do organismo expressou, em forma de comunicado, o seu agradecimento a funcionários e sócios.

«A comemoração do 106º aniversário da FPF ocorre num momento em que o País passa por dificuldades que têm posto à prova toda a nossa capacidade de sacrifício, abnegação e coragem. Sabemos que hoje não é dia de celebração mas sim o dia de agradecer a todos os nossos funcionários e sócios – jogadores, treinadores, médicos, enfermeiros, árbitros, dirigentes, clubes amadores e profissionais e associações – o sentido de entreajuda e colaboração que têm demonstrado ao longo destes tempos tão difíceis de enfrentar», refere Fernando Gomes.

O líder federativo deixou ainda uma mensagem de esperança e de crença no papel que o futebol teve, tem e terá na sociedade portuguesa, nesta fase em que o povo português se depara com uma batalha sem igual: «Sabemos igualmente que o futebol e o nosso País se depara com obstáculos de uma natureza que nunca tinha enfrentado. Tentaremos valorizar as nossas conquistas diárias de forma a podermos estar orgulhosos de nós mesmos quando atingirmos os nossos objetivos individuais e coletivos. Tentaremos continuar a ser uma referência para os nossos cidadãos e ajudar todos aqueles que neste momento estão na linha da frente do combate à pandemia da Covid-19».